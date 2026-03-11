Semplificare e investire così la Difesa diventa un’azienda

Il ministero della Difesa sta lavorando a un disegno di legge che mira a semplificare le strutture e aumentare gli investimenti. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, prevede modifiche ai processi interni e una maggiore attenzione alla gestione economica. La proposta non è considerata una riforma delle Forze armate, ma un cambiamento che riguarda l’organizzazione e le risorse. La proposta si trova attualmente in fase di elaborazione.

Che nessuno la chiami riforma delle Forze armate, troppo limitante. Questo è il suggerimento che viene dal ministero della Difesa riguardo il corposo disegno di legge allo studio del ministro Crosetto. Ed è in effetti vero, a guardare le linee di indirizzo che il Comitato strategico, incaricato dallo stesso Crosetto, ha presentato a palazzo Baracchini, linee che hanno l'aria di una progressiva "aziendalizzazione" della difesa.

