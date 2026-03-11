Selvaggia | non abbandono Ballando unisco il GF Vip

Selvaggia Lucarelli ha annunciato che continuerà a partecipare a Ballando con le stelle e, contemporaneamente, si unirà come opinionista al Grande Fratello Vip. La sua presenza nei due programmi si svolge nello stesso periodo, attirando l’attenzione sul suo ruolo in entrambe le trasmissioni. La decisione di mantenere le due partecipazioni ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e i telespettatori.

L’arrivo di Selvaggia Lucarelli come opinionista al Grande Fratello Vip ha scatenato un dibattito sulla fedeltà contrattuale e sulle dinamiche tra i palinsesti della televisione italiana. La giornalista, pur accettando la nuova sfida nel reality show, ha chiarito che non lascerà il suo ruolo a Ballando Con le Stelle, confermando che i suoi contratti sono annuali e privi di esclusività. Milly Carlucci, produttrice esecutiva di Ballando, aveva espresso preoccupazione per una possibile defezione, ma ora sembra essersi rassicurata dalla dichiarazione di fedeltà dell’opinionista. Il gioco delle carte: contratti flessibili e le reazioni di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

