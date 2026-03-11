Selvaggia Lucarelli ha espresso pubblicamente il suo punto di vista su un rapporto difficile con Milly Carlucci e sulla sensazione di mancanza di sicurezze da parte sua. In un'intervista a Chi, ha commentato il suo rapporto con la conduttrice e ha parlato delle difficoltà incontrate nel collaborare con lei. La giornalista ha evidenziato l'assenza di garanzie e rassicurazioni nel loro rapporto professionale.

Selvaggia Lucarelli a Mediaset: la notizia che ha sconvolto il mondo dei media e gli appassionati di Ballando con le stelle. Già tempo fa Milly Carlucci l’aveva anticipato, sottolineando che ci sarebbe rimasta male se uno dei suoi giurati se ne fosse andato e se avesse accettato altri impegni televisivi. Se la prima proposta al Grande Fratello Lucarelli l’aveva rifiutata, proprio perché fedele a Milly, la seconda l’ha accettata, dato che Ballando con le stelle in questo periodo non va in onda. Sebbene il 21 marzo partirà Canzonissima e magari Carlucci aveva pensato a lei per la giuria. In un’intervista a Chi la giornalista sottolinea ciò che pensa del rapporto con la conduttrice Rai, senza filtri, come sempre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Selvaggia Lucarelli e la stoccata a Milly Carlucci “non mi dà mai sicurezze”

Selvaggia Lucarelli e la stoccata a Milly Carlucci «Come quei mariti che non ti sposano e rimandano sempre»Il passaggio di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista ha riacceso immediatamente il dibattito sul suo futuro televisivo.

