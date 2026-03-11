Sella serata al Pala Dozza Con la Effe serve l’impresa

La Sella Cento torna in campo al Pala Dozza alle 20,30 per il recupero della 27esima giornata di campionato contro la Fortitudo Bologna. I biancorossi, dopo la sconfitta casalinga contro Mestre, affrontano questa partita con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La serata si svolge nel rispetto del calendario, senza altri eventi o partite in programma.

Torna in campo la Sella Cento dopo la cocente sconfitta casalinga contro Mestre: i biancorossi saranno ospiti al Pala Dozza alle 20,30 per il recupero della 27esima giornata contro la Fortitudo Bologna. La sconfitta di sabato ha lasciato scorie e polemiche nell’ambiente centese, col settore Zimmer che ha contestato e fischiato la squadra. In questi pochissimi giorni la società ha ritenuto opportuno non intervenire, ma è ovvio che siano stati fatti dei ragionamenti e delle valutazioni in seno alla società: troppo lunga la serie di sconfitte e l’atteggiamento della squadra nelle ultime due pesanti sconfitte contro Cremona e Mestre ha lasciato perplessi un po’ tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

