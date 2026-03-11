La cantante BigMama si è mostrata in pubblico con un aspetto molto diverso dal passato, con ancora meno chili e un look da vera diva. La sua presenza ha colpito molti, diventando rapidamente un argomento di conversazione sui social network. La sua trasformazione fisica ha attirato l’attenzione di fan e osservatori, che hanno commentato il cambiamento in modo immediato.

Il recente cambiamento fisico della cantante BigMama è diventato in poche ore un tema di discussione sui social. Dopo la pubblicazione di nuove immagini online, diversi utenti hanato l’evidente dimagrimento dell’artista, dando origine a un confronto acceso tra critiche e messaggi di sostegno. Negli ultimi anni BigMama si è distinta per le sue posizioni contro la grassofobia e per la promozione della body positivity. In più occasioni, l’artista ha ribadito il valore di un approccio inclusivo verso tutti i corpi, sintetizzando il concetto con l’affermazione “i corpi grandi sono belli, degni, validi”, diventata un riferimento per una parte della sua community. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sei davvero tu?”. BigMama, ancora chili in meno e un aspetto da vera diva: si presenta così e tutti a bocca aperta

