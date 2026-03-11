Scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine Il suo è stato un gesto di rara sensibilità | la lettera di un papà a Gasperini

Da ilfattoquotidiano.it 11 mar 2026

Un papà ha scritto una lettera per ringraziare Gasperini, definendo il suo gesto di sensibilità. Prima del calcio d’inizio della partita tra Genoa e Roma a Marassi, l’allenatore è entrato in campo con un bambino, tenendolo per mano. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e generato commenti sui social. La scena si è svolta sotto gli occhi di tifosi e spettatori presenti allo stadio.

A Marassi, suo vecchio stadio, Gian Piero Gasperini è entrato in campo mano nella mano con un bambino, prima del calcio d’inizio di Genoa – Roma. Una situazione inusuale: solitamente sono i 22 calciatori e la terna arbitrale a sfilare sul terreno di gioco accompagnati dai bambini. Dietro questa situazione si nasconde però un gesto tanto banale quanto importante, come dimostra la lettera scritta dal padre di quel bambino, Gabriele Divano, per ringraziare il tecnico giallorosso. “Gentile Mister Gasperini, Le scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine. Sono il padre di Alexander, il bambino che domenica, prima di Genoa-Roma, ha avuto l’onore di essere accompagnato da Lei per mano fino al centro del campo”, si legge nella lettera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

