L’Italia si trova ad affrontare una situazione di scorte di gas che mette alla prova la capacità di resistere alla crisi energetica. La tensione nel Medio Oriente, con attacchi nello Stretto di Hormuz, ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti. La questione riguarda direttamente i rifornimenti di gas nel paese e la possibilità di garantire le forniture in un contesto di instabilità internazionale.

La crisi energetica provocata dagli attacchi allo Stretto di Hormuz e dalla guerra in Medio Oriente ha riportato al centro del dibattito europeo la sicurezza degli approvvigionamenti di gas. L’Italia si trova in una posizione di relativo vantaggio, ma le incognite per i prossimi mesi restano numerose. Italia, stoccaggi al sicuro per ora. Nel quadro europeo attuale, l’Italia è una delle rare note positive. Il nostro Paese si colloca nei primi posti tra gli Stati membri classificati “in verde” dalla mappa quotidiana di Gas Infrastructure Europe. Nei giorni scorsi il riempimento degli stoccaggi era superiore al 46% della capacità complessiva. Stando ai dati di oggi, 11 marzo 2026, la quota è leggermente calata, ma l’Italia resta comunque ai primi posti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scorte di gas, come è messa l’Italia oggi: reggeremo alla crisi in Iran?

Articoli correlati

Leggi anche: Gas, carburante, trasporti: qual è il conto della crisi in Iran per l’Italia

Scorte di gas, l’Italia guida l’Europa mentre la Germania è in difficoltàLe scorte di gas naturale in Italia restano sopra la soglia del 75%, un livello che consente di affrontare l’inverno con maggiore tranquillità...

Contenuti utili per approfondire Scorte di gas come è messa l'Italia...

Temi più discussi: Guerra in Iran: scorte di gas e approvvigionamenti in Europa e la situazione in Italia; Gas, in forse il 12% dei consumi in Italia. Ma abbiamo più scorte degli altri Paesi; Il gas sui massimi, scorte Ue al 30%, mai così dall'aprile del 2018; Energia, l’UE monitora il Medio Oriente: scorte stabili, ma cresce la preoccupazione per i prezzi.

Guerra in Iran: scorte di gas e approvvigionamenti in Europa e la situazione in ItaliaLa guerra scoppiata in Iran e la situazione geopolitica internazionale potrebbe mettere a dura prova le scorte di gas e gli approvvigionamenti in Europa. Qual è la situazione in Italia? facile.it

Gas, in forse il 12% dei consumi in Italia. Ma abbiamo più scorte degli altri PaesiLa grande caccia per gli stoccaggi è già partita. Va sostituito il Gas naturale liquefatto che, almeno per il momento, non arriverà più dal Qatar per coprire ... ilmessaggero.it

Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi #Castelsardo - facebook.com facebook

Il G7 valuta il rilascio delle scorte di greggio, ma non siamo in uno scenario di crisi stile anni Settanta. Di @MRosariaMarche2 x.com