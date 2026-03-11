Scoprire la nuova fotografia con cellulare con il Fotocineclub Lignano

Il Centro Epochè di Latisana e il FotoCineClub Lignano hanno organizzato una mattinata dedicata alla fotografia con cellulare, prevista per lunedì 16 marzo alle 10. L’evento si svolgerà presso il Centro Epochè e invita appassionati e curiosi a partecipare per scoprire nuove tecniche e approcci alla fotografia con dispositivi mobili. L’iniziativa mira a coinvolgere chi desidera migliorare le proprie competenze in modo pratico.