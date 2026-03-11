Scoprire la nuova fotografia con cellulare con il Fotocineclub Lignano
Il Centro Epochè di Latisana e il FotoCineClub Lignano hanno organizzato una mattinata dedicata alla fotografia con cellulare, prevista per lunedì 16 marzo alle 10. L’evento si svolgerà presso il Centro Epochè e invita appassionati e curiosi a partecipare per scoprire nuove tecniche e approcci alla fotografia con dispositivi mobili. L’iniziativa mira a coinvolgere chi desidera migliorare le proprie competenze in modo pratico.
Il Centro Epochè di Latisana e il FotoCineClub Lignano invitano a una mattinata di fotografia, che si svolgerà lunedì 16 marzo, dalle 10.30 alle 12.00, nella sede del Centro Epochè di Latisana, in via Vittorio Veneto. In compagnia di Claudio Dallagiacoma, padre fondatore del FotoCineClub Lignano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
