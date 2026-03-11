Scontro sugli immigrati Archiviato il caso Piccari

Il procedimento penale contro Nando Piccari, coinvolto in uno scontro sugli immigrati, si è concluso con il ritiro della querela. La questione riguardava affermazioni fatte da Piccari che avevano generato polemiche e discussioni pubbliche. Dopo la decisione di ritirare la denuncia, il caso si considera archiviato. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali.

Si è chiuso con il ritiro della querela il procedimento penale che vedeva imputato Nando Piccari (difeso dall'avvocato Moreno Maresi), ex vicesindaco di Rimini ed ex segretario del Pci, accusato di diffamazione nei confronti del sindaco di Pennabilli Mauro Giannini per un commento pubblicato sui social. La vicenda era nata nell'estate del 2023, nel pieno della polemica politica sulla gestione dei migranti a Pennabilli. In quei giorni il sindaco Giannini era finito al centro del dibattito nazionale dopo un'ordinanza che prevedeva sanzioni fino a 15mila euro per chi ospitava stranieri senza comunicarlo al Comune, oltre a un ordine del giorno in consiglio comunale che proponeva la disapprovazione dell'accoglienza di profughi di qualsiasi nazionalità, razza e religione nel territorio comunale.