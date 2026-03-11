Scontri a Trieste | 7 perquisizioni chiudono le indagini

La polizia di Trieste ha effettuato sette perquisizioni nelle ultime ore, concludendo le indagini sugli scontri avvenuti il 2 novembre presso lo stadio Rocco. Le operazioni sono state condotte dalla Digos e miravano a raccogliere elementi relativi ai fatti accaduti durante gli scontri. Non sono state rese note altre informazioni sui soggetti coinvolti o sui risultati delle perquisizioni.

Sette perquisizioni eseguite dalla Digos hanno chiuso le indagini sugli scontri verificatisi il 2 novembre scorso presso lo stadio Rocco di Trieste. Il sindacato dei poliziotti ha espresso piena soddisfazione per l’operato delle forze dell’ordine, collegando i soggetti indagati agli eventi violenti attraverso l’analisi degli indumenti indossati durante la rissa. Parallelamente, si sta valutando l’applicazione del divieto di avvicinamento, noto come Daspo, nei confronti dei responsabili. L’intervento della polizia di Stato non è stato un atto isolato, ma si inserisce in una cornice normativa più ampia definita dal nuovo decreto sicurezza. Questa norma mira a potenziare gli strumenti di prevenzione contro la violenza nel contesto sportivo e non solo, introducendo disposizioni più severe confonde l’agonismo con l’illegalità fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontri a Trieste: 7 perquisizioni chiudono le indagini Articoli correlati Alluvione nel Ravennate, si chiudono le indagini: 12 avvisi di garanzia a “figure apicali”Per la Procura di Ravenna non solo ci sono state negligenze nell’eseguire a suo tempo opere ritenute necessarie agevolando così l’alluvione, ma... Deutsche Bank, perquisizioni per indagini su riciclaggioPerquisizioni sono state condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca,... Una selezione di notizie su Scontri a Trieste 7 perquisizioni... Temi più discussi: Rigamonti blindato per Brescia-Triestina: vietati i biglietti ai residenti a Trieste; Scontri prima di Triestina-Brescia, perquisiti 7 ultrà biancazzurri; Scontri tra tifosi prima di Triestina–Brescia: perquisizioni per 7 ultrà della Curva nord bresciana; Perquisizioni della Polizia dopo scontri Triestina-Union Brescia. Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di StatoNella mattina odierna (ieri per chi legge, ndr) personale della Polizia di Stato delle Questure di Trieste e Brescia hanno eseguito 7 decreti di perquisizione. tuttomercatoweb.com Scontri tra tifosi di Triestina e Brescia, perquisiti sette ultras lombardiSono indagati, a diverso titolo, per reati relativi ai tafferugli avvenuti il 2 novembre dell'anno scorso davanti allo Stadio Rocco a Trieste prima della partita di calcio ... rainews.it Quest'anno, dopo gli scontri dello scorso anno, per la prima volta gli ebrei non ci saranno: cade di venerdì - facebook.com facebook Il #10marzo 1957 scontri a Bari, fuori dallo stadio ed in centro, per il derby contro il Taranto: i tifosi vogliono vendicare la "movimentata" accoglienza ricevuta nella gara di andata. Decine di auto danneggiate ed 8 feriti, uno dei quali preso ad ombrellate da una x.com