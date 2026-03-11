Sconti lampo | Wizz ed easyJet voli a 30€ per la primavera

Wizz Air ed easyJet hanno annunciato sconti sui voli per la primavera, con tariffe che arrivano a 30 euro. Le offerte sono valide su alcune tratte specifiche e prevedono uno sconto massimo del 15 per cento. Le promozioni sono limitate nel tempo e riguardano diverse rotte europee. I voli a prezzo ridotto sono disponibili per un breve periodo.

La primavera si annuncia con offerte lampo di Wizz Air ed easyJet che promettono sconti fino al 15% su tratte selezionate. Queste promozioni, valide per poche ore tra l'11 e il 12 marzo 2026, aprono le porte a mete iconiche come Amsterdam, Bordeaux e Creta. L'aria è già profumata dai fiori mentre le compagnie low cost lanciano campagne mirate per catturare i viaggiatori in cerca di sole e colori vivaci. Chi ha fretta di prenotare troverà prezzi irrisori: meno di 30 euro per Amsterdam da Milano Linate o sotto i 50 euro per raggiungere Bordeaux partendo da Roma. I dettagli contano più mai prima d'ora: la promozione Wizz Air scade mezzanotte dell'11 marzo, mentre quella di easyJet chiude alle 8:30 del giorno successivo.