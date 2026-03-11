Scommesse illegali in locale con licenza regolare chiuso centro a Raffadali per 30 giorni

La Polizia di Stato ha chiuso per trenta giorni un centro di raccolta scommesse a Raffadali. Il provvedimento è stato adottato dopo un controllo amministrativo effettuato nel locale. La decisione riguarda attività di scommesse illegali svolte in un locale con licenza regolare. Non sono state riportate altre informazioni sui soggetti coinvolti o sui dettagli dell'ispezione.

Un centro di raccolta scommesse di Raffadali è stato chiuso per trenta giorni dopo un controllo amministrativo della Polizia di Stato. Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato adottato dal questore della provincia di Agrigento Tommaso Palumbo ai sensi dell'articolo 100 del Testo.