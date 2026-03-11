I gestori delle stazioni di servizio annunciano uno sciopero come reazione alle recenti ispezioni della Guardia di Finanza e all’aumento dei prezzi del carburante. La situazione si prepara a coinvolgere il settore, che si muove in risposta alle azioni delle autorità e alle variazioni nel costo alla pompa. La questione si fa sempre più concreta, con la possibilità di disagi per gli automobilisti.

La minaccia di uno sciopero dei gestori di benzina si profila come risposta diretta alle recenti ispezioni della Guardia di Finanza e all’aumento dei prezzi al distributore. Il presidente Nicola Piacquadio della Faib Confesercenti Prato avverte che, se il governo non interverrà sulla riforma del settore, la categoria varcherà lo stato di allarme. La protesta nasce dalla convinzione che i guadagni reali siano irrisori, limitati a cinque centesimi lordi per litro, mentre le compagnie petrolifere detengono il controllo sui listini. I controlli effettuati nel fine settimana negli impianti pratesi hanno innescato una reazione immediata da parte dell’associazione di categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sciopero in vista: benzinai sfidano le ispezioni della GdF

