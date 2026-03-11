Scienza dai denti la dieta dei sumeri | molti cereali poca carne e niente pesce

Gli scienziati hanno analizzato i resti dentali di persone che vivevano in una città della Mesopotamia meridionale. I risultati indicano un consumo prevalente di cereali, con poca carne e assenza di pesce. L’indagine si concentra sui denti di individui di età superiore ai quattro anni, rivelando dettagli sulla dieta e sulle pratiche di crescita dei bambini in quella civiltà antica.

I denti degli abitanti di una città della Mesopotamia meridionale raccontano cosa mangiavano e come venivano cresciuti i bambini oltre 4.000 anni fa. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e guidato da Matteo Giaccari della Sapienza Universita’ di Roma, con la partecipazione di ricercatori dei Dipartimenti di Biologia Ambientale e Scienze della Terra, dell’Istituto Italiano di Studi Orientali della Sapienza, del Museo delle Civilta’ di Roma, dell’Universita’ di Melbourne e del Geosciences Environnement Toulouse. La ricerca ha analizzato denti umani e animali provenienti dal sito archeologico di Abu Tbeirah, una città di medie dimensioni del III millennio a. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

