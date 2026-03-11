Sci di fondo le sprinter norvegesi difenderanno il ‘fortino’ Drammen dall’assalto svedese?

Il 12 marzo si terrà a Drammen una sprint cittadina di sci di fondo che riporta in calendario una tappa della Coppa del Mondo. Le sprinter norvegesi saranno chiamate a difendere il “fortino” di casa contro l’assalto delle svedesi, in una gara che rappresenta il ritorno di questa competizione nel circuito internazionale dopo un’assenza. La corsa si svolgerà nella città norvegese e vedrà protagoniste le atlete di entrambe le nazionalità.

Graditissimo ritorno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci di fondo. Il 2026 segna il rientro in calendario dell’ appuntamento salotto, ovvero la sprint cittadina di Drammen, che si disputerà nella giornata di giovedì 12 marzo. Dunque, ammireremo nuovamente le atlete sfrecciare fra le gremite vie della città situata circa 40 km a ovest della capitale Oslo. Sono poche le competizioni dotate dell’ atmosfera festosa di questo appuntamento, nato nel 2003 e da allora quasi sempre parte integrante del calendario del massimo circuito. Quattro le eccezioni. Nel 2009 subì il “rinculo logistico” dei lavori di ammodernamento dell’impianto di Oslo. 🔗 Leggi su Oasport.it

