Sci di fondo la Coppa del Mondo torna a Drammen Gradito rientro della ‘Sprint salotto’

La Coppa del Mondo di sci di fondo torna a Drammen, dove si svolge una delle poche tradizioni ancora vive: la sprint salotto. Questa specialità, molto apprezzata dagli appassionati, rappresenta un momento fisso nel calendario della competizione. La gara si svolge sulla pista cittadina norvegese, attirando atleti da vari paesi e un pubblico numeroso. La manifestazione si tiene in questa località da diversi anni, mantenendo viva questa tradizione.

Una delle poche tradizioni superstiti nella Coppa del Mondo di sci di fondo è quella della “sprint salotto” di Drammen. Nata nel 2003, la gara è diventata un consueto appuntamento infrasettimanale del mese di marzo. La si ritrova con grande piacere in questo 2026, quando andrà in scena giovedì 12, giorno in cui i fondisti si sfideranno per le vie innevate all’uopo della città posta 40 km a occidente di Oslo, pulluleranno di appassionati. Nell’arco della sua esistenza, la festosa competizione ha dovuto malauguratamente subire quattro cancellazioni. Nel 2009 patì le circostanze (gli impianti di Holmenkollen erano un cantiere e, per ragioni logistiche, si decise di disputare l’intera tappa norvegese a Trondheim). 🔗 Leggi su Oasport.it

