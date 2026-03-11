La seconda prova cronometrata della discesa libera di Courchevel, prevista per venerdì 12 marzo, è stata annullata. La gara, parte della Coppa del Mondo di sci alpino, non si svolgerà come programmato. La decisione è stata comunicata dalle autorità organizzative e comporta un cambio nel calendario delle competizioni. Restano quindi da disputare le altre prove in programma a Courchevel.

La seconda prova cronometrata della discesa libera di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stata cancellata e dunque non si disputerà nella giornata di venerdì 12 marzo. Gli organizzatori hanno deciso di preservare la pista, scaldata dal sole, e hanno optato per non fare svolgere un nuovo testa sulla pista Eclipse dopo quello svolto nella giornata odierna. Le previsioni meteo annunciato hanno anche un po’ di neve per il fine settimana e si era deciso di riscrivere la programmazione per l’evento sulle nevi transalpine. Il cambio effettuato è il seguente: discesa subito venerdì alle ore 11.00, poi i due superG tra sabato (ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, cancellata la seconda prova a Courchevel: programma rivoluzionato per la Coppa del Mondo

Articoli correlati

Sci alpino, Coppa del Mondo: cancellata la terza prova in Austria, il motivoCambia il programma della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: è stata cancellata la terza prova in Austria, a Kitzbuehel È tempo di sci e di Coppa...

Sci alpino, cambia il programma di Courchevel: specialità invertite, i nuovi orari per la Coppa del MondoIl programma del fine settimana a Courchevel, dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stato riscritto dagli...

Tutti gli aggiornamenti su Sci alpino cancellata la seconda prova...

Temi più discussi: Nebbia a Garmisch: cancellato il SuperG maschile; Coppa del mondo sci. Sofia Goggia vince il superG di Soldeu. Gara maschile cancellata per nebbia; Perché il superG maschile di Garmisch è stato cancellato: la causa dell’annullamento; Sci Alpino in TV, cancellato il Super G maschile di Garmisch: condizioni meteo impraticabili.

Laura Pirovano diventa la ventitreesima donna italiana a vincere nella Coppa del Mondo di sci alpino: Federica Brignone guida la classificaLa vittoria numero 145 dell'Italia nella storia della Coppa del Mondo femminile di sci alpino è arrivata quest'oggi in Val di Fassa, nel corso della prima ... oasport.it

Sci alpino, cambia il programma di Courchevel: specialità invertite, i nuovi orari per la Coppa del MondoIl programma del fine settimana a Courchevel, dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stato riscritto dagli organizzatori a causa delle condizioni meteo: le ... oasport.it

Cambio di programma per la Coppa del Mondo a Courchevel - facebook.com facebook

Laura Pirovano è prima nella Coppa del Mondo di discesa libera, a una gara dalla fine x.com