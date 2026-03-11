School Spirits 3 | tra purgatorio e segreti oscuri la serie Prime Video si conferma un thriller soprannaturale di spessore

La terza stagione di School Spirits è stata recentemente disponibile su Prime Video. La serie, incentrata su un mondo tra il purgatorio e segreti oscuri, continua a raccontare le vicende di un gruppo di studenti coinvolti in misteri soprannaturali. La protagonista è interpretata da Peyton List e la stagione si distingue per il suo tono thriller e atmosfere intense.

Si è da poco conclusa su Prime Video la terza stagione di School Spirits, il teen drama fantasy che vede protagonista Peyton List. Dopo il finale della seconda stagione, che ci aveva lasciati con l'incertezza sul destino di Maddie Nears e il suo ritorno nel proprio corpo, i nuovi episodi ripartono con un cambio di prospettiva spiazzante. Il primo episodio svela immediatamente che Simon (Kristian Flores) riesce finalmente a vedere i fantasmi di Split River High, ma a un prezzo carissimo: sembra essere rimasto intrappolato in una dimensione che lo relega, a tutti gli effetti, nel "purgatorio" in cui vivono Wally (il Milo Manheim prossimo al live-action Rapunzel), il professor Martin (Josh Zuckerman) e gli altri spettri.