Elly Schlein e Giuseppe Conte si trovano a convivere in un contesto politico complicato, fatto di divergenze e scelte strategiche opposte. Schlein, impegnata nel suo percorso con il carro arcobaleno, aspetta ancora un segnale da Conte, che sembra non voler intervenire direttamente. La situazione evidenzia una mancanza di coordinamento tra i due, mentre entrambi continuano a muoversi in direzioni diverse.

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? E’ un’ingenuità amara, quella di Elly Schlein che, tra un carro arcobaleno e l’altro, attende un Giuseppe Conte che le prenda per mano e la accompagni alle primarie. Sia che sia in coalizione sia che venga designata, con ancor più ingenuità, come leader del campo largo e quindi papabile premier. Il grande rischio di rimanere bluffata da un sorriso troppo post-grillino e poco parlante. Insomma, una strada lunga e tortuosa quella per il 2027 e che per la dem nasconde anche non poche gambe tese dei suoi rivali in casa pronti a sgambettarla. E così, se la segretaria dem rincorre, arranca e si affanna, l’avvocato di Volturara Appula non fa trapelare neanche una goccia di sudore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Schlein e Conte, convivenza impossibile e cecità strategica

