L’Iran ha annunciato che non prenderà parte al prossimo Mondiale di calcio, che si terrà dall’11 giugno in Stati Uniti, Canada e Messico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, escludendo la partecipazione della nazionale iraniana alla competizione. La scelta è definitiva e non sono previste modifiche o ulteriori aggiornamenti in merito.

L’Iran non parteciperà al prossimo Mondiale di calcio, in programma dall’11 giugno in Stati Uniti, Canada e Messico. Non un annuncio ufficiale, ma uno spiffero che viene dai vertici di Teheran e che è stato raccolto dai media che si occupano della realtà iraniana. La voce riportata è quella del ministro dello Sport: “Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali”, ha affermato Ahmad Donjamali in tv, sottolineando le “misure malvagie intraprese contro l’Iran”: “ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Schiaffo dell’Iran alla Fifa: “Non parteciperemo al Mondiale”

