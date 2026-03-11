Scarpata a rischio frana | sì unanime del consiglio comunale di Lanciano

Il consiglio comunale di Lanciano ha approvato all'unanimità una modifica sulla classificazione della scarpata di via Del Ponte. La valutazione del Piano di assetto idrogeologico ha cambiato la sua categoria da R1, rischio moderato, a R3, rischio elevato. La decisione riguarda la valutazione del pericolo legato a questa area e si basa sulla revisione della sua pericolosità.

Il consiglio comunale di Lanciano ha approvato all'unanimità la modifica sulla pericolosità della scarpata di via Del Ponte che, nella classificazione del Pai, il Piano di assetto idrogeologico, nella Carta di rischio frana, passa da R1 (rischio moderato) a R3 (elevato).“Un passo da gigante” è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Sì unanime del Consiglio comunale alla perimetrazione del territorio urbanizzato: Chieti tra i primi Comuni d’AbruzzoIl Consiglio comunale di Chieti ha approvato all’unanimità la delibera sulla perimetrazione del territorio urbanizzato. Autonomia di Venezia, mozione unanime del consiglio comunaleMaggioranza e opposizione unite chiedono a governo e parlamento una legge costituzionale sul modello di quella fatta dal consiglio dei ministri per... Contenuti utili per approfondire Scarpata a rischio frana sì unanime del... Temi più discussi: Niscemi a rischio: frana da 80 milioni di metri cubi, scarpata in evoluzione e delocalizzazioni; Il Consiglio Comunale vota all'unanimità la modifica sulla pericolosità della scarpata di via del Ponte; Niscemi, il rapporto degli esperti: La scarpata cederà ancora. La città dovrà convivere con la frana. Gli interventi da fare? Gli stessi consigliati nel 2000; Frana di Niscemi, il rapporto degli esperti: Il rischio resta elevato, la scarpata può arretrare ancora. Niscemi a rischio: frana da 80 milioni di metri cubi, scarpata in evoluzione e delocalizzazioniL'Università di Firenze segnala rischio elevato e propone delocalizzazioni, in corso c'è un monitoraggio avanzato ... lasicilia.it Frana di Niscemi, il rapporto degli esperti: Il rischio resta elevato, la scarpata può arretrare ancoraIl rapporto degli esperti sulla frana di Niscemi: La scarpata può arretrare ancora. Le analisi geologiche e storiche e gli interventi per ridurre i rischi. tgcom24.mediaset.it INCIDENTE DI TRANA: I SOCCORSI ALL’AUTO PRECIPITATA NELLA SCARPATA https://www.valsusaoggi.it/incidente-a-trana-auto-precipita-nella-scarpata-del-torrente-sangone/ Martedì 10 marzo 2026 - facebook.com facebook #SP54 #IITronco #MaglianoSabina dal #11marzo al #9giugno per la messa in sicurezza della scarpata a seguito di una frana attivo il #sensounico alternato dal km 23+000 al km 23+150 fascia oraria 8:00 - 17:00 esclusi festivi shorturl.at/L0RH x.com