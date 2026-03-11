Nella scena culturale italiana si susseguono tensioni e polemiche legate alla partecipazione di nazioni controverse a grandi eventi. Questa volta, si discute della presenza di Russia e Iran alla Biennale d’Arte di Venezia, suscitando reazioni contrastanti tra istituzioni e pubblico. La questione si inserisce in un quadro di scontri e divergenze che coinvolgono diverse realtà del mondo dell’arte e della cultura.

L’annunciata presenza alla Biennale d’Arte di Venezia della Russia (nonché dell’Iran, per non dire dell’assenza di artisti italiani nelle scelte curatoriali) sarebbe davvero uno scandalo opportuno, ben al di là delle più che legittime proteste ucraine e di quella sorta di regolamento di conti complessivo nei confronti del Presidente, Pietrangelo Buttafuoco, accusato di fare una politica non consona, addirittura dalla Commissione Ue, per non dire dei ‘suoi’ Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, come evidenziato dal rappresentante del governo il 10 marzo in una presentazione ufficiale. L’argomento è di sicura fascinazione, perché si tratta di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandali e bracci di ferro nelle istituzioni culturali: per una volta sarebbe bello poterne discutere serenamente

