Scacchi CUIS 2026 | Padova sfida Milano il big match

Sabato 7 marzo a Milano si è svolta una competizione di scacchi tra università italiane. Il team dell'Università di Padova, denominato Unipd Chess Club, ha vinto il titolo nazionale superando 27 squadre concorrenti. La gara ha visto una forte partecipazione e una serie di partite intense tra le diverse università. La vittoria permette alla squadra di rappresentare l’Italia ai prossimi campionati universitari di scacchi.

Il titolo nazionale di scacchi per le università italiane è stato conquistato dal team Unipd Chess Club, che ha superato ventisette avversari in una competizione svoltasi sabato 7 marzo a Milano. La squadra patavina, guidata dal capitano Jacopo Gennari, ha dimostrato una coesione tattica superiore rispetto alle altre venti atenei partecipanti, tra cui il campione uscente Bicocca e la Bocconi. Con un rating medio FIDE superiore a 2200 punti e un'età media di venticinque anni, i giocatori di Padova hanno gestito sette turni di gioco con una precisione che ha permesso loro di emergere come vincitori assoluti del CUIS 2026. L'ambiente competitivo del campus meneghino.