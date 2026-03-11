Sbloccano la sponda del furgone e rubano il vino in via Mercato | il colpo finisce in Brera

Due persone hanno sbloccato la sponda di un furgone in via Mercato, aspettando che il corriere si allontanasse, e hanno svuotato il veicolo rubando diverse bottiglie di vino. Il colpo è avvenuto senza che nessuno si accorgesse, e i ladri sono poi fuggiti verso Brera con il bottino. La scena è durata pochi minuti prima che gli agenti intervenissero.

Si sono scambiati cenni d'intesa, hanno atteso che il corriere si allontanasse per una consegna e hanno azionato la sponda idraulica del furgone per svuotarlo. Il colpo, tentato lunedì mattina in via Mercato a Milano, si è concluso con l'arresto di tre cittadini peruviani di 48, 41 e 31 anni.