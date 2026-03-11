Sbaglia la data di nascita nell'abbonamento del treno comprato per il figlio 19enne multa da oltre 500 euro

Un uomo ha acquistato online un abbonamento del treno per il figlio di 19 anni, ma ha inserito erroneamente la data di nascita durante l'acquisto. La compagnia ferroviaria ha applicato una multa superiore a 500 euro a causa dell'errore. La situazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Un papà aveva acquistato online l'abbonamento del treno per il figlio 19enne sbagliando però a inserire la data di nascita. L'errore, segnalato dallo studente immediatamente a un controllore, è costato a lui e alla sua famiglia una multa da oltre 500 euro. I familiari del ragazzo hanno annunciato di voler impugnare la cosa in sede legale.