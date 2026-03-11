Savignano | 2000 pacchi in 5 anni la rete di solidarietà
A Savignano sul Rubicone, la rete di solidarietà si riaccende con la sesta edizione dei Quartieri solidali, un’iniziativa che in cinque anni ha distribuito 2000 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. L’evento coinvolge diverse aree della città, rafforzando il supporto alla comunità locale attraverso questa tradizione di aiuto reciproco. La distribuzione dei pacchi prosegue con l’obiettivo di sostenere chi si trova in difficoltà.
La rete di solidarietà di Savignano sul Rubicone si riattiva con la sesta edizione dei Quartieri solidali, un’iniziativa che in cinque anni ha garantito 2000 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. La raccolta parte sabato 14 marzo dal quartiere Rio Salto-Castelvecchio e proseguirà per otto appuntamenti mensili, coinvolgendo 280 volontari. I dati confermano una resilienza strutturale del territorio: non si tratta di un gesto isolato, ma di un sistema organizzato che trasforma il capitale sociale in sostentazione concreta. In un contesto economico regionale spesso segnato da fragilità, questo meccanismo dimostra come le comunità locali sappiano attivare risorse interne senza attendere interventi esterni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
