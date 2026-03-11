Un save-the-date di matrimonio è una cartolina inviata agli ospiti per comunicar loro la data e il luogo delle nozze. Viene spedita in anticipo rispetto all'invito ufficiale, permettendo ai destinatari di pianificare la partecipazione. Questa prassi viene spesso adottata per garantire che gli invitati possano organizzarsi con anticipo e non perdere l’appuntamento.

Un save-the-date di matrimonio è esattamente ciò che il nome suggerisce: una card che comunica agli ospiti la data e il luogo delle nozze, così da permettere loro di organizzarsi per partecipare. Anche se non sono obbligatori, molte coppie scelgono di inviare questo tipo di biglietti prima di spedire gli inviti ufficiali. Se anche voi avete deciso di utilizzare i save-the-date, sappiate che a tal proposito l’etichetta è fondamentale: dalla compilazione alle tempistiche dell’invio, il galateo prevede di seguire degli step precisi. C’è sempre margine, tuttavia, per un po’ di tocco personale. Cosa sono i save the date?. I save-the-date sono cartoline di matrimonio, cartacee o digitali, che indicano la data e il luogo delle nozze, e informano gli ospiti che saranno invitati ad una celebrazione nuziale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Save the date di matrimonio, cos’è e quando spedirlo

