Sassuolo è mancato un pizzico di maturità

Il Sassuolo affronta una fase difficile nella stagione, con la classifica che rimane stabile e il vantaggio sulla zona retrocessione che si mantiene consistente. La squadra sembra aver preso le distanze dalla lotta per la salvezza, anche se nelle ultime partite ha mostrato alcune difficoltà evidenti. La squadra si trova ora a dover affrontare le prossime gare con maggiore attenzione e maturità.

La classifica non cambia, né cambia il vantaggio – che resta ampio – rispetto a quella lotta-salvezza dalla quale il Sassuolo sembra essersi sfilato per tempo. Ma la sensazione è che all'Olimpico, contro la Lazio, il Sassuolo non abbia perso solo una partita, ma anche l'occasione per alzare definitivamente quell'asticella che, già alta, resta lì. Lo ha fatto capire anche Fabio Grosso nel dopogara, che ha dato ideale seguito a quanto aveva già detto alla vigilia ("quanto fatto finora – ebbe a dire – non ci darà vantaggi, contro la Lazio") ammettendo come il Sassuolo dell'Olimpico stia sì facendo qualcosa di importante "ma in alcuni momenti manca un po' di maturità".

