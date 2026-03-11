Sassari | cade fuori dall’ospedale ma serve il 118

Un anziano dimesso dall’ospedale di Sassari è caduto sui gradini dell’ingresso, ma non è stato possibile ricevere assistenza immediata nel pronto soccorso senza chiamare il 118. Nonostante la caduta, l’intervento del servizio di emergenza si è reso necessario per garantire l’assistenza. L’episodio si è verificato nei pressi dell’ospedale della città.

Un anziano dimesso dall'ospedale di Sassari è caduto sui gradini dell'ingresso, ma paradossalmente non può essere accolto immediatamente nel pronto soccorso senza l'intervento del 118. La vicenda, verificatasi il 10 marzo 2026 a pochi metri dalla porta d'accesso, evidenzia un blocco procedurale: per spostare il paziente verso l'accettazione nell'isolato adiacente, era necessario attendere un'ambulanza proveniente da un'altra zona della città. Nonostante la presenza immediata dei vigilantes e dei soccorritori sul posto, il personale sanitario ha dovuto fermarsi, poiché le regole interne vietano il trasporto manuale o in barella senza il mezzo ufficiale.