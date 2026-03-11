sarafine annuncia le prime date del tour estivo 2026

Sarafine ha comunicato le prime date del suo tour estivo 2026, durante il quale presenterà il suo show già sold out nei club. La cantante ha reso note le date e le location in programma, confermando l’interesse del pubblico. Le tappe sono state ufficializzate attraverso un annuncio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle modalità di vendita o sui partecipanti.

Sarafine annuncia le prime date del suo tour estivo, in cui proporrà il suo show che ha registrato parecchi sold out nei club. A poche ore dai due concerti evento, l’11 marzo ai Magazzini Generali di Milano e il 12 marzo all’ Hacienda di Roma registrano ufficialmente il Sold out, confermando il forte legame tra Sarafine e il suo pubblico e l’enorme aspettativa per due serate che promettono di diventare tappe fondamentali del suo percorso live. Questo è il nostro show è molto più di un concerto: è un progetto live attraverso cui l’artista continua a evolvere e ridefinire i confini della performance musicale contemporanea, intrecciando suono, visione e presenza scenica in un’esperienza immersiva e unica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

