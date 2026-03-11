Sara Madera | Dovremo essere tutte pronte a stare sul pezzo Gli USA? Felice di averli trovati nel girone

Sara Madera, giocatrice delle rossoblu, si prepara al Premondiale con determinazione e entusiasmo. Durante la stagione a Campobasso, si è distinta come una delle figure più importanti della squadra, ricevendo il riconoscimento di co-MVP. In un’intervista, ha affermato che tutte dovranno essere pronte a rimanere concentrate e ha espresso soddisfazione per aver incontrato gli USA nel girone.

Se c’è una giocatrice che entra in questo Premondiale con una carica in più, questa è Sara Madera. Per lei, a Campobasso, una stagione di grande qualità, nella quale si è distinta da vera e propria co-MVP delle rossoblu. Adesso, però, c’è un obiettivo di qualificazione ai Mondiali che è quello di cui racconta nell’incontro con la stampa a Roma. Per te una bellissima stagione: ancora migliore di quella con Broni nella stagione 2020-2021? “ La fiducia che sento qua a Campobasso con le compagne e lo staff poi si vede a livello di gioco. Mi trovo bene e questi due anni sono volati. Posso solo ringraziare la società per farmi sentire così bene ed esprimere il mio potenziale all’interno del campo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Argomenti discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); ALLACCIAMO LE CINTURE, QUESTA NOTTE INIZIA IL PREMONDIALE DELL’ITALBASKET FEMMINILE: FORZA AZZURRE. – Bresciacanestro.

