Sanremo Women ecco il percorso | da Genova al gran finale in Via Roma

Sabato 21 marzo si svolge la seconda edizione della Classicissima al femminile, una gara di 156 chilometri che parte da Genova e si conclude in Via Roma. La competizione vede la partecipazione di numerose cicliste che affrontano il percorso attraverso diverse tappe prima di arrivare al traguardo finale nel centro cittadino. La corsa si svolge interamente nel territorio locale, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo e non solo.

Appuntamento sabato 21 marzo per la Sanremo Women, la seconda edizione della Classicissima al femminile organizzata da Rcs Sport per conto della Gazzetta. Il percorso è invariato rispetto a quello del 2025: 156 chilometri con la partenza da Genova, i Capi (Mele, Cervo, Berta) la Cipressa e il Poggio prima del gran finale in Via Roma a Sanremo. L’anno scorso, dopo il tentativo di contropiede della campionessa d’Italia Elisa Longo Borghini, il successo andò alla velocista olandese Lorena Wiebes, che è la più forte sprinter del mondo e sarà ancora una volta la favorita. Arrivo previsto attorno alle 14, circa tre ore prima della prova maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

