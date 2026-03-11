Sanremo il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci | Grande emozione Domenico? Ho parlato con la mamma è figlio di tutto noi

Al Maschio Angioino si sono radunate molte persone, tra fan e cittadini, sin dalle prime ore del mattino, con striscioni e cartelli per aspettare il vincitore di Sanremo. Il sindaco ha premiato Sal Da Vinci, esprimendo emozione e condividendo un pensiero sulla famiglia del cantante. Il pubblico ha mostrato entusiasmo mentre si preparava ad accogliere il protagonista della serata.

Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo 2026. La sala dei baroni e il sindaco Manfredi sono pronti a premiare Sal Da Vinci con la Medaglia della Città. Una celebrazione di tutta la musica napoletana perché verranno conferiti anche riconoscimenti per la delegazione dei talenti napoletani protagonisti al Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d'orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

