Al Maschio Angioino, numerosi fan e cittadini si sono radunati fin dalle prime ore del mattino con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo. Il sindaco di Napoli ha premiato Sal Da Vinci, commentando l’emozione della cerimonia e definendo Domenico come “figlio di tutti noi”. Manfredi ha inoltre dichiarato che si premia la musica napoletana in questa occasione.

Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo 2026. La sala dei baroni e il sindaco Manfredi sono pronti a premiare Sal Da Vinci con la Medaglia della Città. Una celebrazione di tutta la musica napoletana perché verranno conferiti anche riconoscimenti per la delegazione dei talenti napoletani protagonisti al Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d'orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sanremo, il sindaco di Napoli premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico figlio di tutti noi». Manfredi: «Premiamo la musica napoletana»

