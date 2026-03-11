Sanremo | il Festival blocca il centro le imprese chiedono

A Sanremo, il centro della città è stato temporaneamente bloccato a causa del Festival, creando disagi tra i residenti e le attività commerciali. Nel frattempo, il movimento Imprese per Sanremo ha presentato una richiesta ufficiale all’assessore Alessandro Sindoni, chiedendo di avviare un confronto sulla gestione dell’evento e le sue ripercussioni sul territorio. La situazione resta sotto osservazione.

La città di Sanremo si trova al centro di un dibattito acceso sulla gestione del Festival, mentre il movimento Imprese per Sanremo ha inviato una richiesta formale all’assessore Alessandro Sindoni per aprire un tavolo di confronto. La lettera, inviata a inizio marzo 2026, evidenzia i disagi subiti da residenti e attività commerciali a causa delle misure di sicurezza e della limitazione degli spazi pubblici durante l’evento. Il conflitto nasce dalla necessità di bilanciare il prestigio internazionale del Festival con la vivibilità quotidiana dei cittadini. Mentre la manifestazione continua a generare visibilità mediatica e indotto economico, le imprese locali segnalano problemi concreti legati alla mobilità e ai parcheggi ridotti dall’installazione di strutture temporanee della Rai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

