Sanremo 2026 perde il 42% su Spotify ma è boom per i nuovi artisti del Festival

Sanremo 2026 registra un calo del 42% nelle ascoltazioni su Spotify rispetto all'edizione precedente. Tuttavia, il festival si conferma un'occasione importante per i nuovi artisti, che trovano spazio e visibilità. I dati totali dello streaming mostrano un interesse complessivo inferiore, ma il focus sul talento emergente rimane forte. La differenza tra numeri e opportunità emerge chiaramente dai numeri raccolti.

I numeri totali dello streaming tra Sanremo 2026 e la scorsa edizione delineano un'interesse minore, ma lo scouting fatto da Conti ci racconta un festival diverso.

