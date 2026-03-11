A Sanremo, un progetto da due milioni di euro mira a trasformare il lungomare in un parco urbano sul mare. L’intervento, ideato dall’architetto Alberto Pulinetti, sta per arrivare alla fase finale delle approvazioni burocratiche, previste entro aprile. Il nuovo parco sarà realizzato lungo la costa della città, coinvolgendo le autorità locali in attesa delle ultime approvazioni.

Il progetto che trasformerà il lungomare di Sanremo in un parco urbano sul mare, firmato dall’architetto Alberto Pulinetti e sostenuto da un investimento di due milioni, sta per superare l’ultima fase burocratica prevista per aprile. L’intervento non si limiterà a una semplice ristrutturazione estetica ma ridisegnerà radicalmente il fronte marittimo del Sud Est cittadino, integrando la riqualificazione di via Gavagnin. L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha confermato che l’iter tecnico procede senza intoppi significativi nella conferenza dei servizi, dove le osservazioni ricevute sono state risolte tempestivamente. Mentre la giunta comunale discuteva ancora sulla portata della proposta, i rendering mostrano già un boulevard verde continuo che si estende fino all’ingresso del Victory Morgana su corso Trento Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: 2 milioni per il nuovo parco sul mare

