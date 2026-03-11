Sannazaro | Stato acquista rovine ricostruzione immediata

Il Ministero della Cultura ha ufficialmente acquistato il Teatro Sannazaro, che è stato danneggiato da un incendio il 17 febbraio scorso. L’edificio, considerato un simbolo di Napoli, sarà sottoposto a un intervento di ricostruzione immediata. L’operazione è stata confermata in seguito alla firma dell’accordo tra le autorità competenti.

Il Ministero della Cultura ha siglato l'acquisto del Teatro Sannazaro, un simbolo di Napoli distrutto dalle fiamme il 17 febbraio scorso. Il ministro Alessandro Giuli ha annunciato che i lavori di ricostruzione partiranno immediatamente, garantendo al contempo la continuità della stagione teatrale spostando gli spettacoli in spazi come Palazzo Reale. L'accordo è stato raggiunto durante un incontro alla Prefettura con la presenza delle massime autorità locali e dei proprietari dell'immobile. La macchina istituzionale si è mossa con celerità: dopo l'incendio, il ministro era già a Napoli il 19 febbraio per i primi contatti, portando oggi a una soluzione definitiva sulla proprietà delle rovine.