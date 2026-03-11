Sanità Palermo | 450 milioni per stabilizzare gli ausiliari

Questa mattina all’Assemblea Regionale Siciliana si è svolta un’audizione riguardante il futuro degli ausiliari sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. Durante l’incontro, sono stati discussi 450 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di queste figure professionali. Nessun dettaglio su eventuali decisioni o misure prese al momento.

Questa mattina all’Assemblea Regionale Siciliana si è tenuta l’audizione sul futuro degli ausiliari sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. La Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, guidata da Fabrizio Ferrara, ha ascoltato i rappresentanti sindacali e la dirigenza dell’ASP. L’obiettivo dichiarato è valutare la reinternalizzazione dei servizi per garantire stabilità a chi lavora nelle strutture ospedaliere da oltre vent’anni. I dati emersi indicano che circa 450 milioni di euro, stanziati dal Ministero della Salute, potrebbero essere destinati a questo scopo. Il processo di valutazione deve concludersi entro il 2026. Tutti gli attori coinvolti concordano sulla necessità di agire rapidamente per definire le soluzioni concrete per centinaia di lavoratori palermitani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

