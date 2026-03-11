Un poeta ha scritto una poesia che descrive un attacco avvenuto in una corsia di ospedale. La poesia parla del tempo trascorso in attesa e delle difficoltà legate alla gestione aziendale della sanità, che si contrappone alla cura vera. Viene evidenziata anche una resistenza e un’aggressione contro il sistema sanitario, considerato un elemento fondamentale della vita quotidiana.

Firenze, 11 marzo 2026 - Il tempo dell'attesa e della guarigione, gli imbuti dell'aziendalismo (ben diverso dell'efficienza) e la retrocessione della salute, resistenza del e aggressione al pilastro del vivere comune che è la sanità. Il tutto argomentato attraverso il linguaggio poetico, col suo ritmo e la sua capacità evocativa. Proseguono nel mese di marzo gli incontri letterari organizzati da Pianeta Poesia, in sinergia con la Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti 'Casa di Dante', tutti con inizio alle ore 17. Mercoledì 11 marzo la presentazione dell’antologia poetica “Attacco in corsia. Storie che diventano Storia” (Puntoacapo Editrice, 2025), con i curatori Tania di Malta e Giuseppe Langella in dialogo con Giuseppe Baldassarre e Annalisa Macchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, la poesia documenta l' 'Attacco in corsia'

Articoli correlati

L'intelligenza artificiale in corsia, la rivoluzione digitale che sta riscrivendo il futuro della sanità a CataniaLe eccellenze mediche etnee integrano software di ultima generazione per trasformare l’approccio al malato e la rapidità degli interventi.

Celebrare la poesia, pronta la II edizione del Premio "Poesia Sotto il Vischio"Due serate consecutive che confermano Cicerale come spazio vivo di cultura e partecipazione, capace di accogliere linguaggi diversi della poesia,...

Tutto quello che riguarda Sanità la poesia documenta l' 'Attacco...

La sanità secondo il PD. Ecco il documento approvato dall’Assemblea nazionaleUn documento in dieci punti per riaffermare il diritto alla salute. Priorità assolute sono la sanità del Sud e un federalismo solidale e responsabile. E poi trasparenza e legalità, rilancio degli ... quotidianosanita.it

Battaglia sanità della Calabria. I sindaci a fianco della Regione. Sottoscritto documentoNel documento si esprime fortissima preoccupazione sullo stato in cui è stato ridotto il servizio sanitario calabrese. I sindaci calabresi, un centinaio che hanno gremito la sala verde della ... quotidianosanita.it