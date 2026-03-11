Sanità Ferrero FdI | Liste d' attesa con tempi superiori a due anni È inaccettabile

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha denunciato che le liste di attesa per prestazioni sanitarie superano i due anni, con particolare attenzione all’ospedale di Ravenna. Ferrero ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna per chiedere chiarimenti sulle criticità riscontrate nel sistema sanitario della regione. La questione riguarda i tempi di attesa considerati inaccettabili per un paese civile.

"Liste di attesa per prestazioni sanitarie indegne di un paese civile", soprattutto per quanto riguarda l'ospedale di Ravenna: lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero che ha presentato un'interrogazione alla Giunta dell'Emilia-Romagna in merito alle criticità dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

