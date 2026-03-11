San Vito Jazz rende omaggio al musicista sudafricano Sean Bergin

San Vito Jazz celebra il ventennale con un evento dedicato al musicista sudafricano Sean Bergin. Dopo l’esibizione del sassofonista statunitense James Brandon Lewis, il festival, diretto da Flavio Massarutto e sostenuto dal Comune e dal Circuito Ert, prosegue con uno dei tre progetti speciali commissionati. La manifestazione si svolge nel territorio e coinvolge artisti di rilievo internazionale.

Sabato 14 marzo alle 20.45 all'Antico.