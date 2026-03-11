San Lorenzo ripiomba nell' incubo ancora donne rapinate Il timore di un nuovo aggressore seriale

A San Lorenzo si respira un’aria di inquietudine dopo le ultime rapine che hanno colpito diverse donne nel quartiere. Il 20enne tunisino già coinvolto in precedenti aggressioni è tornato al centro dell’attenzione per nuovi episodi di violenza. La zona si trova sotto stretta osservazione, mentre le autorità indagano sui recenti fatti che hanno riacceso la paura tra i residenti.

A San Lorenzo è tornata la paura. Dopo il caso del 20enne tunisino che aveva aggredito diverse donne, nel quartiere si respira di nuovo un'aria tesa, ancora giustificata dai fatti. Nel giro di poche ore si sono registrate due aggressioni ai danni di altrettante donne