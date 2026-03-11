Samurai Jay conquista il disco di platino con Halo mentre Ossessione domina ancora le classifiche

Samurai Jay ha ottenuto il disco di platino con il singolo Halo, pubblicato a giugno da Universal Music Italia attraverso Island Records. Nel frattempo, il brano Ossessione mantiene la posizione di testa nelle classifiche musicali. La notizia del premio e il successo continuano a far parlare di lui nel panorama musicale italiano.

Continua il momento d’oro per Samurai Jay. L’artista conquista il disco di platino con Halo, il singolo pubblicato lo scorso giugno per Universal Music Italia tramite l’etichetta Island Records. Il brano ha superato 70 milioni di streaming complessivi sulle piattaforme digitali, confermandosi tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Podio #Singoli: 1 Ossessione - Samurai Jay 2 Per sempre sì - Sal Da Vinci 3 Tu mi piaci tanto - Sayf Tutte le chart online su fimi.it #TopOfTheMusic x.com