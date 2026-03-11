A un certo punto di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Samuele Cavallo dice una cosa che resta sospesa nell’aria, come quando qualcuno riesce a mettere in fila con naturalezza un pensiero che altri impiegano anni a capire: “Non credo che esista una vetta. So solo che finché avrò vita e fiato continuerò a salire”. Il suo percorso di vita assomiglia a una scala. Non una corsa verso l’alto, ma una salita fatta di pianerottoli, soste, ripartenze. Alcuni sono arrivi, altri sono solo luoghi dove prendere fiato prima di riprendere il cammino. È un’immagine che racconta molto del suo modo di stare nel mondo: determinato, sì, ma senza la retorica del traguardo finale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Samuele Cavallo, l'intervista all'attore di Un posto al sole: “Dovevo dire al mondo che esistevo”

Articoli correlati

Leggi anche: Paolo De Gregorio, l’intervista al Ciro di Un posto al sole: “Il successo? Fare ciò che amo”

Un Posto al Sole, anticipazioni 20 gennaio: Vinicio al posto di Gennaro, Samuel sfida NunzioTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Approfondimenti e contenuti su Samuele Cavallo

Samuele Cavallo e la malattia del padre: Lasciai lavoro per lui/ Tale e quale show? Portai 20 imitazioni…Samuele Cavallo, in un'intervista a Fanpage, parla di Tale e quale show 2025 e ricorda affettuosamente il padre: Quando è arrivata la sua malattia... Samuele Cavallo e Tale e quale show 2025: Mi ... ilsussidiario.net

Samuele Cavallo di Tale e Quale Show ha una fidanzata? / Tanta riservatezza e un ruolo molto amatoSamuele Cavallo è uno dei concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show 2025. C'è curiosità anche sulla vita privata del noto attore. Samuele Cavallo è uno dei concorrenti della trasmissione Tale e ... ilsussidiario.net