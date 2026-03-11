Samsung S26 | Privacy Display e AI prezzi da 1.029€

La serie Galaxy S26 di Samsung è arrivata in Italia e può essere acquistata a partire da oggi, 11 marzo 2026. I preordini sono stati aperti dal 25 febbraio e i prezzi partono da 1.029 euro. La linea include modelli con funzionalità come Privacy Display e intelligenza artificiale integrata. La disponibilità nei negozi e online è immediata.

La nuova serie Galaxy S26 di Samsung è ufficialmente disponibile in Italia a partire da oggi, 11 marzo 2026, con preordini attivi dal 25 febbraio. Il lancio introduce tre varianti distinte — S26, S26+ e S26 Ultra — caratterizzate da un nuovo display dedicato alla privacy sul modello top di gamma e da un potenziamento delle prestazioni AI grazie a chipset personalizzati e sistemi di raffreddamento avanzati. I prezzi partono da 1.029 euro per il modello base fino a 1.999 euro per la versione massima dell’Ultra, segnando un posizionamento premium nel mercato italiano. Questa immissione sul territorio nazionale non rappresenta una semplice sostituzione hardware, ma un tentativo strutturale di integrare l’intelligenza artificiale nella quotidianità lavorativa e domestica degli utenti italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

