Sampdoria multata e squalifica per Foti e Gregucci dopo l' esonero

Dopo l'esonero, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una multa alla Sampdoria e squalificato Salvatore Foti e Angelo Gregucci. La decisione è arrivata in seguito alla richiesta di deferimento avanzata dalla procura federale della Figc. La sanzione interessa sia l'allenatore che il dirigente, che non potranno partecipare alle attività sportive per il periodo stabilito.

Il Tribunale Federale Nazionale ha anche disposto due mesi di inibizione ciascuno per Manfredi e Fredberg. La società: "Abbiamo agito in buona fede" All'indomani dell'esonero, è arrivata anche la squalifica di Salvatore Foti e Angelo Gregucci decisa dal Tribunale Federale Nazionale dopo la richiesta di deferimento della procura federale della Figc. Sampdoria, Foti-Gregucci esonerati. C'è Lombardo: 7° allenatore in due anni specchio del fallimento Dieci giornate di squalifica per Salvatore Foti e altrettante per Angelo Gregucci, il primo "per aver esercitato il ruolo di allenatore senza l'abilitazione Uefa Pro" e il... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sampdoria, squalifica di Foti e Gregucci: inibiti anche Matteo Manfredi e Jesper Fredberg, multa al club. Le decisioni del Tribunale Federale NazionaleIl Tribunale Federale Nazionale squalifica Foti e Gregucci, multata anche la Sampdoria e inibiti Manfredi e Fredberg ... clubdoria46.it

Mancato rispetto delle norme: multa alla Sampdoria e 10 giornate di squalifica per Foti e GregucciDue mesi di inibizione per il presidente della Sampdoria Manfredi e per il CEO Fredberg, multa di 5mila euro per il club ... primocanale.it

