Salvato in 9 minuti | infermieri agiscono fuori orario

Due infermieri di una struttura sanitaria di Montecchio hanno agito fuori orario per intervenire su un bambino di quattro anni in crisi respiratoria. In soli nove minuti, sono riusciti a stabilizzare il piccolo, evitando che la situazione peggiorasse. L’intervento rapido e decisivo ha permesso di salvare il bambino in una circostanza critica.

Un bambino di quattro anni, colpito da una crisi respiratoria, è stato salvato grazie all’intervento tempestivo di due infermieri presso la struttura sanitaria di Montecchio. L’episodio si è verificato lunedì sera, quando il Punto di Primo Intervento era già chiuso e la madre aveva tentato di portare il piccolo autonomamente all’ospedale Franchini. La situazione critica del bimbo è stata intercettata fuori dalla struttura da personale sanitario che stava terminando il turno pomeridiano. Questi professionisti hanno attivato immediatamente i soccorsi, garantendo l’arrivo dell’automedica in meno di nove minuti. Il piccolo è stato stabilizzato con ossigeno e aerosol prima di essere trasferito alla terapia intensiva pediatrica a Parma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

