Salvare la memoria dove la guerra distrugge | a Novara l' incontro con Maria Luisa Russo

A Novara si terrà un evento dedicato alla salvaguardia della memoria in zone colpite dalla guerra. Maria Luisa Russo sarà la protagonista dell’incontro, che si svolgerà nell’ambito del ciclo “Donne di carattere e libri”. La Russo dialogherà con Alfredo Ghidelli in una conversazione che si concentrerà sui temi della memoria e della storia.

Il prossimo incontro del ciclo "Donne di carattere e libri", vedrà come protagonista Maria Luisa Russo, in dialogo con Alfredo Ghidelli. In programma per venerdì 13 marzo, alle ore 18,30, presso la sala consiliare della Provincia di Novara, in piazza Giacomo Matteotti, 1, a Novara. L'ingresso è. Argomenti discussi: Novara Libro Festival - Venerdì 13 marzo - La mia missione: salvare la memoria nei territori di guerra; Salva archivi nei teatri di guerra: la restauratrice Russo ospite del Libro Novara Festival.