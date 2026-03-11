Salva il PC | chiavetta da 3$ rivitalizza vecchi computer

Una chiavetta USB dal costo di tre dollari permette di riutilizzare computer vecchi o fuori supporto. Google e Back Market hanno avviato un progetto pilota che mira a ridare vita a hardware ormai considerato inutilizzabile, prima che il sistema operativo cessi di funzionare. L’iniziativa si concentra sulla riqualificazione di dispositivi che altrimenti finirebbero in discarica.

Una chiavetta USB da tre dollari trasforma computer obsoleti in macchine produttive. Google e Back Market lanciano un progetto pilota per salvare l’hardware dalla discarica prima della fine del supporto a Windows 10. La scadenza di ottobre 2025 segna la morte ufficiale degli aggiornamenti per il sistema operativo più diffuso, lasciando milioni di dispositivi senza protezione. L’iniziativa prevede una distribuzione limitata a tremila unità a partire dal 30 marzo, puntando a estendere il ciclo di vita dei laptop con CPU datate. Il sistema operativo ChromeOS Flex sposta il carico computazionale sul cloud, rendendo utilizzabili anche i vecchi Mac basati su processori Intel. 🔗 Leggi su Ameve.eu

